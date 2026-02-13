Les Filles ! Osez les Sciences, Carbet des sciences – Martinique, Le Lamentin

Les Filles ! Osez les Sciences Mardi 24 mars, 08h00 Carbet des sciences – Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T13:00:00+01:00 – 2026-03-24T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-24T13:00:00+01:00 – 2026-03-24T22:00:00+01:00

L’animation « Les Filles ! Osez les Sciences » mobilise pleinement l’esprit critique en invitant les participantes à questionner les stéréotypes de genre, à analyser les mécanismes sociaux qui influencent l’orientation scolaire et à déconstruire les idées reçues sur les sciences. À travers des échanges, des mises en situation et la rencontre avec des rôles modèles, les jeunes sont encouragées à interroger les sources d’information, à développer leur argumentation et à se forger une opinion éclairée. Cette démarche s’inscrit naturellement dans les objectifs du Printemps de l’Esprit Critique, en donnant aux participantes les outils pour penser par elles-mêmes et faire des choix éclairés.

Carbet des sciences – Martinique Gondeau, Le Lamentin 97232, Martinique Le Lamentin 97232 Martinique +596 596 39 86 48

« Les Filles ! Osez les Sciences » développe l’esprit critique en déconstruisant les stéréotypes de genre liés aux sciences.