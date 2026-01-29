Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:00 –

Les Filmeurs de L’Étincelle, pépinière jeunesse municipale de Nantes Ouest, vous invitent à découvrir leur court-métrage réalisé en 2025 : La dernière projection.Rendez-vous vendredi 30 janvier au Concorde pour une soirée placée sous le signe du cinéma et du partage. Dès 20h, le collectif des Filmeurs, les équipes encadrantes du dispositif et Le Concorde vous accueilleront dans le hall du cinéma autour d’un cocktail de bienvenue.Ce moment convivial sera suivi de la présentation du dispositif Filmeurs, puis de la projection de leur toute dernière création. La séance se poursuivra par un temps d’échange avec le public, l’occasion pour ces apprentis cinéastes de partager leur retour d’expérience et les coulisses de cette aventure collective.???? Entrée gratuite, sur réservation en caisse ou en ligne. Le teaser est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=Q-e8Sxstixs Les Filmeurs de l’Etincelle :Pour rappel, Les Filmeurs est un dispositif dédié aux jeunes de 15 à 25 ans, réunis autour de la création collective de projets cinématographiques. Né au Cinéma Le Concorde, le programme s’est également développé hors les murs, notamment à la Pépinière Jeunesse de l’Étincelle.Son objectif ????? Accompagner les participant·es à toutes les étapes de la fabrication d’un film, de l’écriture à la diffusion : scénario, découpage, prise en main du matériel, tournage, post-production…Le tout dans un cadre collaboratif, 100% gratuit, sur une durée d’un an.Les Filmeurs un dispositif co-porté par Le Cinéma Le Concorde et l’association PAN ! (Produit à Nantes), en collaboration avec Régicide Studio, La Pépinière Jeunesse de l’Etincelle et Peuple et Culture – Quartier Libre, et soutenu par le Centre National du Cinéma et de l’image animée, la ville de Nantes et la DRAC Pays de la Loire.

