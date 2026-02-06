Les films de Michel Nedjar Le Centre Pompidou-Metz Metz

Les films de Michel Nedjar

Plusieurs œuvres de Michel Nedjar issues de la série Chairdâme poupées et masques réalisés selon des processus rituels sont présentées dans l’exposition Dimanche sans fin. Parallèlement à la sculpture, Michel Nedjar a également exploré le champ du cinéma. Cette soirée met ainsi à l’honneur son œuvre de cinéaste expérimental à travers la projection de trois de ses créations Gestuel (1978), À quoi rêve l’araignée ? (1982) et Bouche d’œil (2001) ainsi que du film que lui a consacré Teo Hernandez. Les projections seront présentées par l’artiste, en conversation avec l’historien de l’art Jean-Michel Bouhours.Tout public

Several works by Michel Nedjar from the Chairdâme series dolls and masks created according to ritual processes are presented in the Dimanche sans fin exhibition. In addition to sculpture, Michel Nedjar has also explored the field of cinema. This evening’s screening of three of his creations Gestuel (1978), À quoi rêve l’araignée? (1982) and Bouche d’?il (2001) as well as the film dedicated to him by Teo Hernandez, will pay tribute to his work as an experimental filmmaker. The screenings will be presented by the artist, in conversation with art historian Jean-Michel Bouhours.

