Les films de vacances avec Canva Châteauroux

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-28 15:00:00

fin : 2025-08-28 16:30:00

2025-08-28

Les vacances se terminent et vous avez fait le plein de souvenirs photos et vidéos ! Venez réaliser votre petit film à l’aide du logiciel Canva.

Atelier animé par le conseiller numérique des bibliothèques de Châteauroux.

Prévoir son ordinateur. Réservation conseillée. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The vacations are over and you’ve filled up on photo and video memories! Come and make your own little film using Canva software.

German :

Die Ferien gehen zu Ende und Sie haben viele Foto- und Videoerinnerungen gesammelt! Kommen Sie mit und drehen Sie Ihren eigenen kleinen Film mithilfe der Canva-Software.

Italiano :

Le vacanze sono finite e avete fatto il pieno di foto e video ricordo! Venite a creare il vostro piccolo film utilizzando Canva.

Espanol :

Ya han pasado las fiestas y te has llenado de recuerdos en fotos y vídeos Ven y crea tu propia pequeña película utilizando Canva.

