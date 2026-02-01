Les films Lapied 2000 Jours au Paradis Auditorium Les Allues

Les films Lapied 2000 Jours au Paradis

Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-12-29 19:45:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-25 2026-03-04 2026-12-29

Un documentaire poignant loin des sentiers battus au cœur du métier de cinéaste animalier de montagne. Entre scènes animalières d’exception, poésie et réflexion sur le rapport de l’homme à la nature, suivez une histoire sur le métier de cinéaste animalier

Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

English : Lapied films: 2000 Jours au Paradis (2000 Days in Paradise)

A poignant documentary far from the beaten track, at the heart of the profession of mountain wildlife filmmaker. Between exceptional animal scenes, poetry and reflections on man’s relationship with nature, follow a story about the profession of wildlife filmmaker.

