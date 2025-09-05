Les films primés du festival UN Pays UN Film sous les étoiles Apchat

Pour voir ou revoir les films primés de la dernière de la 16e édition, le festival UN Pays UN Film propose une séance de rattrapage. Tous les films primés ainsi que certains coups de cœurs du public seront projetés en salle et en plein air.

Apchat 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 79 99 89 contact@onecountryonefilm.com

English :

To catch up on the award-winning films from the 16th edition, the UN Pays UN Film festival is offering a catch-up session. All award-winning films, as well as some audience favorites, will be screened both indoors and outdoors.

German :

Um die preisgekrönten Filme der letzten der 16. Ausgabe zu sehen oder wiederzusehen, bietet das Festival EIN LAND EIN FILM eine Nachholveranstaltung an. Alle preisgekrönten Filme sowie einige Publikumslieblinge werden im Kino und unter freiem Himmel gezeigt.

Italiano :

Per vedere o rivedere i film premiati della 16ª edizione, l’UN Pays UN Film festival propone una sessione di recupero. Tutti i film premiati e alcuni dei preferiti dal pubblico saranno proiettati in sala e all’aperto.

Espanol :

Para ver o volver a ver las películas premiadas en la 16ª edición, el festival de cine ONU paga ofrece una sesión de puesta al día. Todas las películas premiadas y algunas de las favoritas del público se proyectarán en salas y al aire libre.

