Les filons d’argile Haguenau

Moules à Kougelhopf, terrines à Baeckeoffe, les poteries d’Alsace sont les symboles de l’artisanat local et sont réputées dans le monde entier. Saviez-vous que leur origine est intimement liée à la forêt indivise de Haguenau ? C’est l’argile, présente en quantité dans le sous-sol forestier, qui a permis le développement de cette activité. Venez découvrir l’histoire de cet artisanat en visitant les glaisières d’où les artisans potiers de Soufflenheim extrayaient l’argile.

À partir d’un morceau d’argile, façonnez de vos mains un souvenir unique, inspiré par la nature qui vous entoure.

English :

From Kougelhopf molds to Baeckeoffe terrines, Alsatian pottery is a symbol of local craftsmanship and renowned the world over. Did you know that their origins are closely linked to the undivided forest of Haguenau?

German :

Gugelhupf-Formen, Baeckeoffe-Terrinen die elsässischen Töpferwaren sind Symbole des lokalen Handwerks und in der ganzen Welt bekannt. Wussten Sie, dass ihr Ursprung eng mit dem ungeteilten Wald von Haguenau verbunden ist?

Italiano :

Dagli stampi Kougelhopf alle terrine Baeckeoffe, le ceramiche alsaziane sono un simbolo dell’artigianato locale e sono rinomate in tutto il mondo. Sapevate che le loro origini sono strettamente legate alla foresta indivisa di Haguenau?

Espanol :

Desde los moldes de Kougelhopf hasta las terrinas de Baeckeoffe, la cerámica alsaciana es un símbolo de la artesanía local y goza de fama mundial. Sabía que sus orígenes están estrechamente ligados al bosque indiviso de Haguenau?

