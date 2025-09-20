Les filons d’argile Haguenau
Moules à Kougelhopf, terrines à Baeckeoffe, les poteries d’Alsace sont les symboles de l’artisanat local et sont réputées dans le monde entier. Saviez-vous que leur origine est intimement liée à la forêt indivise de Haguenau ?
Moules à Kougelhopf, terrines à Baeckeoffe, les poteries d’Alsace sont les symboles de l’artisanat local et sont réputées dans le monde entier. Saviez-vous que leur origine est intimement liée à la forêt indivise de Haguenau ? C’est l’argile, présente en quantité dans le sous-sol forestier, qui a permis le développement de cette activité. Venez découvrir l’histoire de cet artisanat en visitant les glaisières d’où les artisans potiers de Soufflenheim extrayaient l’argile.
À partir d’un morceau d’argile, façonnez de vos mains un souvenir unique, inspiré par la nature qui vous entoure.
English :
From Kougelhopf molds to Baeckeoffe terrines, Alsatian pottery is a symbol of local craftsmanship and renowned the world over. Did you know that their origins are closely linked to the undivided forest of Haguenau?
German :
Gugelhupf-Formen, Baeckeoffe-Terrinen die elsässischen Töpferwaren sind Symbole des lokalen Handwerks und in der ganzen Welt bekannt. Wussten Sie, dass ihr Ursprung eng mit dem ungeteilten Wald von Haguenau verbunden ist?
Italiano :
Dagli stampi Kougelhopf alle terrine Baeckeoffe, le ceramiche alsaziane sono un simbolo dell’artigianato locale e sono rinomate in tutto il mondo. Sapevate che le loro origini sono strettamente legate alla foresta indivisa di Haguenau?
Espanol :
Desde los moldes de Kougelhopf hasta las terrinas de Baeckeoffe, la cerámica alsaciana es un símbolo de la artesanía local y goza de fama mundial. Sabía que sus orígenes están estrechamente ligados al bosque indiviso de Haguenau?
