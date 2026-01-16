Les Fils de l’Homme Loft Cinémas Châtellerault

Les Fils de l’Homme

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l’annonce de la mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte un fait qui ne s’est pas produit depuis une vingtaine d’années et devient par la même occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa protection… .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Fils de l’Homme

L’événement Les Fils de l’Homme Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne