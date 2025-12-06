Les Fils de Teuhpu New Morning Paris

C’est d’ailleurs ce qui caractérise le style Teuhpu : l’éclectisme ! Coté texte, c’est en Français que le groupe s’exprime, toujours sur le ton de la dérision et de l’humour mais toujours engagé sur des sujets de société.

Le groupe existe depuis 1995 et a à son actif plus de 2000 concerts en France (Le Bataclan, Le grand Rex, Musilac, Chorus, Nancy Jazz Pulsations, Francofolies, Printemps de Bourges…), et à l’étranger (République Tchèque, Hongrie, Sénégal, USA, Québec, Belgique, Dubaï…).

Le groupe compte cinq albums et deux live (+100.000 albums vendus), de nombreuses collaborations avec d’autres artistes, des Hurlements d’Léo aux Ogres de Barback en passant par Tryo, les Ludwig von 88, Debout sur le Zinc et les Joyeux Urbains.

Les Fils de Teuhpu est un groupe déjanté et Rock’n’roll à consonances jazz, calypso, fanfare et tout un tas d’autres influences musicales.

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

23 euros.

Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://billetterie.seetickets.fr/les-fils-de-teuhpu-concert-new-morning-paris-06-decembre-2025-css5-billetterie3ctour-pg101-ri11052111.html