Les Fines Gueules, la Foire au bon gras ! Place Robert Darniche Monségur

Les Fines Gueules, la Foire au bon gras !

Place Robert Darniche Halle de marché Monségur Gironde

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

La bastide de Monségur vous ouvre ses portes pour une journée gourmande, locavore et passionnée autour du bien-manger, des produits du terroir et de l’amour du goût authentique.

Ici, le plaisir des papilles est roi ! FINES GUEULES célèbre les produits d’exception canard gras, charcuteries artisanales, fromages affinés, vins locaux, bières artisanales… Chaque stand est une promesse de saveurs.

Dès 8h du matin la halle de la bastide est ouverte.

Au menu dégustations thématiques (charcuterie, boulangerie, canard gras, fromages…), dégustation de soupes du monde (portugaises, ukrainiennes, marocaines, italiennes, guadeloupéennes), grillades et restauration sur place…

Cette troisième édition est encore plus gourmande, avec une ambiance banquet qui ne sera pas démentie! .

Place Robert Darniche Halle de marché Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 81 27 finesgueules@monsegur-tourisme.fr

