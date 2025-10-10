Les Flamboyantes Théâtre Louis Jouvet Belfort

Théâtre Louis Jouvet Belfort

10 octobre 2025 19:00:00

2025-10-10

Anaïs, une collégienne rebelle, se bagarre et ment beaucoup. Il faut dire qu’à la maison, c’est très difficile car depuis la mort de sa grand-mère, sa mère ne cesse de pleurer. Un jour, dans un élan de colère, Anaïs brise un bougeoir transmis de génération en génération, et libère… son arrière grand-mère Victoria ! Cette rencontre inattendue va la pousser à renouer avec ses origines, sa culture et sa langue maternelle pour comprendre l’origine de ses colères et retrouver le chemin du bonheur. .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

