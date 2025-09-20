Les flammes, c’était moi L’Avant Seine Théâtre de Colombes Colombes

Avec Les flammes, c’était moi, la compagnie L’île de La Tortue revient sur les morts tragiques, il y a 20 ans, des deux adolescents, Zied Benna et Bouna Traoré, à Clichy-sous-Bois. Poursuivis par les forces de l’ordre, les deux garçons s’étaient réfugiés dans un transformateur électrique dont ils ne sont pas sortis vivants. Cet évènement a donné lieu à des révoltes dans de nombreuses banlieues françaises. Sarah Mathon, fondatrice de la Cie L’île de La Tortue a grandi à Clichy-sous-Bois. Elle y a installé sa compagnie. Pour ce spectacle, elle convie le public dans le décor d’une salle des fêtes municipale à la commémoration du décès de Polynice, enfant de la Cité – Etat de Thèbes, victime de violences policières. Porté par un groupe de femmes héroïques, le récit fondateur et millénaire d’Antigone résonne avec nos drames sociaux contemporains pour révéler le courage et la résistance de celles qui restent après l’inacceptable.

L’Avant Seine Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesflammescetaitmoi@gmail.com »}]

Cie L’île de La Tortue – Sarah Mathon arts de la rue espace public

Fabrice Neddam