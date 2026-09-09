AGENDA · Ruffec
Les Flammes Roses Salle Louis Petit Ruffec
dimanche 4 octobre 2026 · Salle Louis Petit · Ruffec
Informations pratiques
Ruffec
Les Flammes Roses
Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Organisée par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Ruffec.
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Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Organized by the Ruffec Firefighters’ Association.
L’événement Les Flammes Roses Ruffec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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