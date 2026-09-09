Les Flammes Roses Salle Louis Petit Ruffec

Informations pratiques

Ruffec

Les Flammes Roses

Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Organisée par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Ruffec.

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Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Organized by the Ruffec Firefighters’ Association.

L’événement Les Flammes Roses Ruffec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente