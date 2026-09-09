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AGENDA · Ruffec

Les Flammes Roses Salle Louis Petit Ruffec

dimanche 4 octobre 2026 · Salle Louis Petit · Ruffec

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle Louis Petit
Adresse
Avenue du Professeur Girard
Ville
16700 Ruffec
Département
Charente
Tarif

Ruffec

Les Flammes Roses

Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Organisée par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Ruffec.
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Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Organized by the Ruffec Firefighters’ Association.

L’événement Les Flammes Roses Ruffec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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