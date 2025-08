Les Flâneries de Verdun Verdun

Les Flâneries de Verdun Verdun dimanche 10 août 2025.

Les Flâneries de Verdun

Parc japiot Verdun Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 15:30:00

fin : 2025-08-24

2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Chaque été, la Ville de #Verdun s’engage à faciliter l’accès à la culture en proposant des animations gratuites pour toutes et tous. Avec Les Flâneries, la diversité musicale s’invite dans l’espace public, en plein air, pour le plaisir des petits et des grands.

9 concerts gratuits, tous les dimanches à 15h30 ambiance détente garantie !

Du 6 juillet au 31 août, le Parc Japiot devient le théâtre d’un voyage musical éclectique. RnB, soul, blues touareg, jazz, folklore irlandais, pop-rock… il y en aura pour tous les goûts !

Installez-vous à l’ombre des arbres, en famille ou entre amis, et laissez-vous emporter par la musique. N’oubliez pas votre chaise pliante certains concerts attirent du monde !

Une programmation riche et variée

Le groupe adulte du Conservatoire, déplacé à l’espace Jeanne-d’Arc en raison des conditions météo, a ouvert le bal aujourd’hui. Voici les autres dates :

3 août Mellow Tone, entre soul, pop et swing

10 août Ced d’Arcy, pop-rock et énergie scénique

17 août Malik Diaw, blues touareg envoûtant

24 août Les Souricieuses, humour musical au Musée de la Princerie

31 août Impulse Jazz 4tet, standards & compositions

Verdun cultive l’art de partager la culture en toute simplicité. Pas besoin de réserver, juste de se laisser porter par la musique. Venez flâner avec nous, c’est tout l’esprit de l’été à Verdun !Adultes

Parc japiot Verdun 55100 Meuse Grand Est

English :

Every summer, the town of Verdun is committed to facilitating access to culture by offering free events for all. With Les Flâneries, musical diversity is invited into the public space, in the open air, for the enjoyment of young and old alike.

9 free concerts, every Sunday at 3.30pm: a guaranteed relaxing atmosphere!

From July 6 to August 31, Parc Japiot becomes the stage for an eclectic musical journey. RnB, soul, Tuareg blues, jazz, Irish folk, pop-rock? there’s something for everyone!

Sit back in the shade of the trees, with family or friends, and let the music take you away. Don’t forget your folding chair: some concerts attract quite a crowd!

A rich and varied program

The Conservatoire?s adult group, moved to the Espace Jeanne-d?Arc due to weather conditions, opened the ball today. Here are the other dates:

august 3: Mellow Tone, soul, pop and swing

august 10: Ced d?Arcy, pop-rock and stage energy

august 17: Malik Diaw, enchanting Tuareg blues

august 24: Les Souricieuses, musical humor at the Musée de la Princerie

august 31: Impulse Jazz 4tet, standards & compositions

« Verdun cultivates the art of sharing culture in all its simplicity. No need to book, just let yourself be carried away by the music. Come and stroll with us, it’s the spirit of summer in Verdun!

German :

Jeden Sommer engagiert sich die Stadt #Verdun dafür, den Zugang zur Kultur zu erleichtern, indem sie kostenlose Veranstaltungen für alle anbietet. Mit Les Flâneries wird die musikalische Vielfalt in den öffentlichen Raum eingeladen, unter freiem Himmel, zur Freude von Groß und Klein.

9 kostenlose Konzerte, jeden Sonntag um 15:30 Uhr: entspannte Atmosphäre garantiert!

Vom 6. Juli bis zum 31. August wird der Parc Japiot zum Schauplatz einer eklektischen musikalischen Reise. RnB, Soul, Tuareg-Blues, Jazz, irische Folklore, Pop-Rock? es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Setzen Sie sich mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in den Schatten der Bäume und lassen Sie sich von der Musik mitreißen. Vergessen Sie Ihren Klappstuhl nicht, denn manche Konzerte sind sehr gut besucht!

Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm

Den Auftakt machte heute die Erwachsenengruppe des Konservatoriums, die aufgrund der Wetterbedingungen in den Espace Jeanne-d’Arc verlegt wurde. Hier die weiteren Termine:

3. August: Mellow Tone, zwischen Soul, Pop und Swing

10. August: Ced d?Arcy, Pop-Rock und Bühnenenergie

17. August: Malik Diaw, betörender Tuareg-Blues

24. August: Les Souricieuses, musikalischer Humor im Musée de la Princerie

31. August: Impulse Jazz 4tet, Standards & Kompositionen

« Verdun pflegt die Kunst, Kultur auf einfache Weise zu teilen. Sie brauchen nicht zu reservieren, sondern sich einfach nur von der Musik tragen zu lassen. Flanieren Sie mit uns, das ist der ganze Geist des Sommers in Verdun! »

Italiano :

Ogni estate, la città di Verdun si impegna a facilitare l’accesso alla cultura offrendo eventi gratuiti per tutti. Les Flâneries portano la diversità musicale nello spazio pubblico, all’aria aperta, per il divertimento di grandi e piccini.

9 concerti gratuiti, ogni domenica alle 15.30: un’atmosfera rilassante garantita!

Dal 6 luglio al 31 agosto, il Parc Japiot diventa il palcoscenico di un viaggio musicale eclettico. RnB, soul, blues tuareg, jazz, folk irlandese, pop-rock: ce n’è per tutti i gusti!

Sedetevi all’ombra degli alberi, con la famiglia o gli amici, e lasciatevi trasportare dalla musica. Non dimenticate la vostra sedia pieghevole: alcuni concerti attirano una bella folla!

Un programma ricco e vario

Il gruppo adulti del Conservatorio, spostato all’Espace Jeanne-d’Arc a causa del tempo, ha aperto le danze oggi. Ecco gli altri appuntamenti:

3 agosto: Mellow Tone, un mix di soul, pop e swing

10 agosto: Ced d’Arcy, pop-rock ed energia da palcoscenico

17 agosto: Malik Diaw, blues tuareg ammaliante

24 agosto: Les Souricieuses, umorismo musicale al Musée de la Princerie

31 agosto: Impulse Jazz 4tet, standard e composizioni

« Verdun coltiva l’arte di condividere la cultura in tutta la sua semplicità. Non è necessario prenotare, basta lasciarsi trasportare dalla musica. Venite a passeggiare con noi, è lo spirito dell’estate a Verdun!

Espanol :

Cada verano, la ciudad de Verdún se compromete a facilitar el acceso a la cultura ofreciendo eventos gratuitos para todos. Les Flâneries llevan la diversidad musical al espacio público, al aire libre, para el disfrute de grandes y pequeños.

9 conciertos gratuitos, todos los domingos a las 15.30: ¡un ambiente relajado garantizado!

Del 6 de julio al 31 de agosto, el Parc Japiot se convierte en el escenario de un ecléctico viaje musical. RnB, soul, blues tuareg, jazz, folk irlandés, pop-rock… ¡hay para todos los gustos!

Siéntese a la sombra de los árboles, en familia o entre amigos, y déjese llevar por la música. No olvide su silla plegable: ¡algunos conciertos son multitudinarios!

Un programa rico y variado

El grupo de adultos del Conservatorio, trasladado al Espace Jeanne-d’Arc a causa del tiempo, ha abierto hoy el baile. He aquí las demás citas:

3 de agosto: Mellow Tone, una mezcla de soul, pop y swing

10 de agosto: Ced d’Arcy, pop-rock y energía escénica

17 de agosto: Malik Diaw, blues tuareg encantador

24 de agosto: Les Souricieuses, humor musical en el museo de la Princerie

31 de agosto: Impulse Jazz 4tet, standards y composiciones

« Verdun cultiva el arte de compartir la cultura en toda su sencillez. No hace falta reservar, déjese llevar por la música. Venga a pasear con nosotros, ¡es el espíritu del verano en Verdún!

