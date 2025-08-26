Les Flâneries d’été Méziré

Territoire de Belfort

Cette 7e édition des Flâneries d’été laissera place à des talents en devenir. Les candidats sélectionnés sur casting et issus d’univers variés (chant, théâtre, arts de la rue…), assureront la première partie de spectacle. Cette année, 7 spectacles différents seront présentés dans les 7 communes participantes.

Belfort Dharma .

Méziré 90120 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

