Les fleurs de l’est poussent aussi Ciné Débat 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement

Les fleurs de l’est poussent aussi Ciné Débat

Lundi 16 mars 2026 de 18h30 à 20h30. 68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 18:30:00

fin : 2026-03-16 20:30:00

Date(s) :

2026-03-16

La série documentaire Les fleurs de l’est poussent aussi suit des paysans chinois qui choisissent de retourner à la terre pour pratiquer une agriculture durable.

Dans un contexte d’exode rural et de changement climatque, les deux réalisatrices franco-chinoises Joséphine et Yuyuan ont voulu alerter sur le devenir des campagnes chinoises. A travers leur série documentaire Les fleurs de l’est poussent aussi elles dressent le portrait de paysans et paysannes chinois·es ayant fait le choix d’un retour à la terre pour y pratiquer une agriculture durable.



En sillonnant la Chine, chaque épisode de cette série nous conte leur choix de vie, les chemins pratiqués et praticables et les défis restants pour rendre cette histoire écologique possible dans une campagne oubliée de tous.



Le 16 avril 2026, seront projetés deux épisodes, l’un situé dans le sud ouest de la Chine dans la province du Guizhou et l’autre dans le nord est dans la province du Shandong.





La projection sera suivie d’un échange avec une des réalisatrices Joséphine Liu et Yuyuan Ma.



Atelier non accessible aux personnes à mobilité réduite (deuxième étage sans ascenseur). .

68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lerecifmarseille@gmail.com

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English :

The documentary series Les fleurs de l?est poussent aussi follows Chinese farmers who choose to return to the land to practice sustainable agriculture.

L’événement Les fleurs de l’est poussent aussi Ciné Débat Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille