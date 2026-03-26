LES FLEURS DU JAZZ

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Quand la poésie de Charles Baudelaire rencontre le jazz.

Un cabaret de jazz ; Un pianiste, une chanteuse. Un homme, la soixantaine entre. Il semble intéressé par la chanteuse. On l’appellera le poète. Il a le livre des Fleurs du Mal dans sa poche.

Quand la poésie de Charles Baudelaire rencontre le jazz.

Un cabaret de jazz ; Un pianiste, une chanteuse. Un homme, la soixantaine entre. Il semble intéressé par la chanteuse. On l’appellera le poète. Il a le livre des Fleurs du Mal dans sa poche.

Va suivre un dialogue entre le poète et la chanteuse, ponctué par de grands standards du jazz et quelques-uns des plus beaux poèmes des fleurs du mal qui vont illustrer les dialogues de ces deux êtres à la dérive qui recherchent l’âme sœur, mais qui sont sans doute dans l’incapacité à se remettre à aimer.

Ce spectacle est l’occasion de s’interroger sur l’amour, la maladie, l’absence, la mort et de réentendre ou de découvrir les plus beaux poèmes de celui qui a mis de la beauté dans la laideur et dans la souffrance. Le piano et le chant très présents nous entraînent dans ce mano a mano qui va puiser au plus profond de l’âme humaine.

Durée 1h05- Tout Public

Théâtre Musical .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

When the poetry of Charles Baudelaire meets jazz.

A jazz cabaret; a pianist, a singer. A man in his sixties enters. He seems interested in the singer. We’ll call him the poet. He has the Fleurs du Mal book in his pocket.

L’événement LES FLEURS DU JAZZ Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER