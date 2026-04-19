Espeyrac

Les fleurs du mal

Espeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les fleurs du mal de Charles Baudelaire lues par Bernard Fontaine

Lire Baudelaire, lire Les fleurs du Mal pour suivre une histoire de passions dont l’écriture est l’emblème. Une aventure poétique dans les méandres de l’âme humaine en proie à toutes les émotions et à ses désirs. Cette lecture est un choix de poèmes illustrés par Matisse en 1947. .

Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 7 49 72 73 51

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English :

Charles Baudelaire’s Les fleurs du mal read by Bernard Fontaine

L’événement Les fleurs du mal Espeyrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)