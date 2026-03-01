LES FLEURS DU SILENCE ANCIEN EVECHE Perpignan

LES FLEURS DU SILENCE

ANCIEN EVECHE 8 Rue de l’Académie Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-26 10:30:00

fin : 2026-06-30 18:30:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-06-01

A l’Ancien Évêché, une exposition de photographies présentant une vision des processions de la Sanch au plus près des pénitents

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ANCIEN EVECHE 8 Rue de l’Académie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

At the Ancien Évêché, an exhibition of photographs showing the Sanch processions up close to the penitents

L’événement LES FLEURS DU SILENCE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN TOURISME