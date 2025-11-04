Les Fleurs et le fil comme langage Limoges

Les Fleurs et le fil comme langage

19 Boulevard Louis Blanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 10:00:00

fin : 2026-03-01 13:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Amandine Blanchet Fils et pétales s’entrecroisent. Découvrez les créations tissées et végétales d’Amandine Blanchet. Son travail est un hommage au vivant, à la beauté du végétal et à son langage. Elle crée des objets contemplatifs et messagers, précieux et mystérieux, en ornant de fils des trésors glanés de la nature. .

19 Boulevard Louis Blanc Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 85 40

