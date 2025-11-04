Les Fleurs et le fil comme langage Limoges
Les Fleurs et le fil comme langage Limoges mardi 4 novembre 2025.
Les Fleurs et le fil comme langage
19 Boulevard Louis Blanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 10:00:00
fin : 2026-03-01 13:00:00
Date(s) :
2025-11-04
Amandine Blanchet Fils et pétales s’entrecroisent. Découvrez les créations tissées et végétales d’Amandine Blanchet. Son travail est un hommage au vivant, à la beauté du végétal et à son langage. Elle crée des objets contemplatifs et messagers, précieux et mystérieux, en ornant de fils des trésors glanés de la nature. .
19 Boulevard Louis Blanc Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 85 40
English : Les Fleurs et le fil comme langage
German : Les Fleurs et le fil comme langage
Italiano :
Espanol : Les Fleurs et le fil comme langage
L’événement Les Fleurs et le fil comme langage Limoges a été mis à jour le 2025-10-23 par SPL Terres de Limousin