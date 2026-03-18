Les fleurs et les plantes sauvages comestibles

Champ de la Lande Malleret-Boussac Creuse

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18

Partez pour une balade d’environ 2 heures dans le jardin à la découverte des fleurs et plantes sauvages comestibles et savoir comment les utiliser en cuisine, suivie d’une dégustation.

Sur réservation. .

Champ de la Lande Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 13 37 21 unjardinacroquer@yahoo.com

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English : Les fleurs et les plantes sauvages comestibles

L’événement Les fleurs et les plantes sauvages comestibles Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme