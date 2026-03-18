Les fleurs et les plantes sauvages comestibles Malleret-Boussac
Les fleurs et les plantes sauvages comestibles Malleret-Boussac samedi 11 avril 2026.
Les fleurs et les plantes sauvages comestibles
Champ de la Lande Malleret-Boussac Creuse
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18
Partez pour une balade d’environ 2 heures dans le jardin à la découverte des fleurs et plantes sauvages comestibles et savoir comment les utiliser en cuisine, suivie d’une dégustation.
Sur réservation. .
Champ de la Lande Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 13 37 21 unjardinacroquer@yahoo.com
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English : Les fleurs et les plantes sauvages comestibles
L’événement Les fleurs et les plantes sauvages comestibles Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme