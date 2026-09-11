Les fleurs ont-elles toute une odeur différente? HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE Aulon
lundi 5 octobre 2026 · HAUTES-PYRENEES VALLEE D'AURE · Aulon
Informations pratiques
Aulon
Les fleurs ont-elles toute une odeur différente?
HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 09:00:00
fin : 2026-10-05 12:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Sortie encadrée par un agent de la réserve
À l’occasion de la Fête de la science 2026, plongez dans un monde invisible où parfums et insectes dialoguent en permanence. Papillons, abeilles et autres pollinisateurs perçoivent les odeurs bien différemment de nous… et chaque fleur semble avoir son public !
Les odeurs des fleurs sont-elles faites pour nous? Ou pour des insectes pollinisateurs ? Papillons, abeilles et autres visiteurs nectarivores possèdent des pièces buccales différentes, adaptées à certaines fleurs, et un système olfactif très performant, notamment grâce à leurs antennes
Au cours de cette demi-journée, découvrez comment les fleurs utilisent leurs parfums pour attirer des pollinisateurs bien précis. Entre formes, odeurs et stratégies, vous comprendrez comment plantes et insectes sont étroitement liés, dans un véritable dialogue invisible au cœur de la nature .
HAUTES-PYRENEES VALLEE D’AURE AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org
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Outing supervised by a reserve agent
L’événement Les fleurs ont-elles toute une odeur différente? Aulon a été mis à jour le 2026-09-11 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65
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