LES FLORALIES Chemin de Juhègues Torreilles

LES FLORALIES

Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le site de la chapelle de Juhègues et ses jardins accueilleront la 17ème édition des Floralies, moment très attendu par tous les amoureux des plantes et des fleurs.

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Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

The site of the Juhègues chapel and its gardens will host the 17th Floralies, a much-anticipated event for all plant and flower lovers.

L’événement LES FLORALIES Torreilles a été mis à jour le 2026-03-17 par BIT DE TORREILLES