LES FLORALIES Chemin de Juhègues Torreilles
LES FLORALIES Chemin de Juhègues Torreilles samedi 2 mai 2026.
LES FLORALIES
Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Le site de la chapelle de Juhègues et ses jardins accueilleront la 17ème édition des Floralies, moment très attendu par tous les amoureux des plantes et des fleurs.
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Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
The site of the Juhègues chapel and its gardens will host the 17th Floralies, a much-anticipated event for all plant and flower lovers.
L’événement LES FLORALIES Torreilles a été mis à jour le 2026-03-17 par BIT DE TORREILLES