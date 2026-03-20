Les floréals Rue du Château Sampigny

Les floréals

Rue du Château Clos Raymond-Poincaré Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

15e édition du marché aux plantes de l’association Coup de pousse. Animations volière avec Ioann Latscha, fauconnerie et animations Quand la nature nous régale par l’Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes.Tout public

3 .

Rue du Château Clos Raymond-Poincaré Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

15th Coup de pousse plant market. Aviary activities with Ioann Latscha, falconry and Quand la nature nous régale ( When nature delights us ) by the Écomusée d?Hannonville-sous-les-Côtes.

L’événement Les floréals Sampigny a été mis à jour le 2026-03-20 par OT COEUR DE LORRAINE