Les floréals Rue du Château Sampigny
Les floréals Rue du Château Sampigny samedi 11 avril 2026.
Les floréals
Rue du Château Clos Raymond-Poincaré Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
15e édition du marché aux plantes de l’association Coup de pousse. Animations volière avec Ioann Latscha, fauconnerie et animations Quand la nature nous régale par l’Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes.Tout public
3 .
Rue du Château Clos Raymond-Poincaré Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
15th Coup de pousse plant market. Aviary activities with Ioann Latscha, falconry and Quand la nature nous régale ( When nature delights us ) by the Écomusée d?Hannonville-sous-les-Côtes.
L’événement Les floréals Sampigny a été mis à jour le 2026-03-20 par OT COEUR DE LORRAINE