Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault

Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault vendredi 15 août 2025.

Les Flories d’Antan

Le bourg Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-08-15 19:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Animation de la rue principale du village à 11h00 défilé de tracteurs et machines agricoles anciens, voiture anciennes, lavandières au lavoir, travail du forgeron et maréchal-ferrant à la forge, groupes de danse, orgues de barbarie, marché de producteurs et artisans locaux, calèches

Animation dans le champ animaux de la ferme, fabrication à l’ancienne de beurre, soupe, travail du bois, fanaison, récolte de pommes de terre….

Buvettes et restauration midi et soir

Et, pour les 30 ans des Flories feu d’artifice au bord du plan d’eau

Le bourg Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 78 62 04 66

English : Les Flories d’Antan

Entertainment in the village’s main street: at 11:00 a.m. parade of antique tractors and farm machinery, antique cars, washerwomen at the washhouse, blacksmiths and blacksmiths at the forge, dance groups, barrel organs, local producers’ and craftsmen’s market, horse-drawn carriages, etc

Entertainment in the field: farm animals, old-fashioned butter-making, soup, woodworking, haymaking, potato harvesting….

Refreshments and catering for lunch and dinner

And, to celebrate the 30th anniversary of Les Flories: fireworks by the lake

German :

Unterhaltung in der Hauptstraße des Dorfes: um 11.00 Uhr Parade mit alten Traktoren und Landmaschinen, Oldtimern, Waschfrauen am Waschhaus, Arbeit des Schmieds und Hufschmieds in der Schmiede, Tanzgruppen, Drehorgeln, Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern, Pferdekutschen

Animation auf dem Feld: Tiere vom Bauernhof, Butterherstellung nach alter Art, Suppe, Holzarbeiten, Heuernte, Kartoffelernte….

Getränke- und Essensstände mittags und abends

Und, zum 30-jährigen Jubiläum von Les Flories: Feuerwerk am Ufer der Wasserfläche

Italiano :

Intrattenimento nella via principale del paese: alle 11.00 sfilata di vecchi trattori e macchine agricole, auto d’epoca, lavandaie al lavatoio, fabbri e fabbri alla fucina, gruppi di ballo, organi a barile, mercato dei produttori e degli artigiani locali, carrozze trainate da cavalli, ecc

Attività sul campo: animali da fattoria, produzione di burro all’antica, zuppa, lavorazione del legno, fienagione, raccolta delle patate….

Punti di ristoro e ristoranti per pranzo e cena

E per festeggiare il 30° anniversario di Les Flories: fuochi d’artificio sul lago

Espanol :

Animación en la calle principal del pueblo: a las 11.00 h. desfile de tractores antiguos y maquinaria agrícola, coches antiguos, lavanderas en el lavadero, herreros y herreras en la fragua, grupos de baile, organillos, mercado de productores y artesanos locales, coches de caballos, etc

Actividades en el campo: animales de granja, fabricación de mantequilla a la antigua, sopa, carpintería, henificación, cosecha de patatas….

Puestos de refrescos y restaurantes para comer y cenar

Y, para celebrar el 30 aniversario de Les Flories: fuegos artificiales junto al lago

L’événement Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2025-07-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne