Saint-Fraimbault

Les Flories d’Antan

Le bourg Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Animation de la rue principale du village à 11h00 défilé de tracteurs et machines agricoles anciens, voiture anciennes, lavandières au lavoir, travail du forgeron et maréchal-ferrant à la forge, groupes de danse, orgues de barbarie, marché de producteurs et artisans locaux, calèches

Animation dans le champ animaux de la ferme, fabrication à l’ancienne de beurre, soupe, travail du bois, fanaison, récolte de pommes de terre….

Buvettes et restauration midi et soir .

Le bourg Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 78 62 04 66

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English : Les Flories d’Antan

L’événement Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-30 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne