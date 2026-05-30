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Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault

Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault samedi 15 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 61350 Saint-Fraimbault

Département : Orne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Fraimbault

Les Flories d’Antan

Le bourg Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Animation de la rue principale du village à 11h00 défilé de tracteurs et machines agricoles anciens, voiture anciennes, lavandières au lavoir, travail du forgeron et maréchal-ferrant à la forge, groupes de danse, orgues de barbarie, marché de producteurs et artisans locaux, calèches

Animation dans le champ animaux de la ferme, fabrication à l’ancienne de beurre, soupe, travail du bois, fanaison, récolte de pommes de terre….

Buvettes et restauration midi et soir   .

Le bourg Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 78 62 04 66 

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English : Les Flories d’Antan

L’événement Les Flories d’Antan Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-30 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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