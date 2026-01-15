Les Flut’Animées Un voyage musical au cœur de l’univers de Miyazaki Rouez

Les Flut’Animées Un voyage musical au cœur de l’univers de Miyazaki

Mercredi 18 février 2026

de 15h à 17h

Bibliothèque de Rouez

Un spectacle musical poétique proposé par la Maison de la Musique, rendant hommage aux plus belles musiques des films de Miyazaki, à destination de tous les publics. .

Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire

English :

Les Flut?Animées? A musical journey into the world of Miyazaki

