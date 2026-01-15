Les Flut’Animées Un voyage musical au cœur de l’univers de Miyazaki Rouez
Rouez Sarthe
Mercredi 18 février 2026
de 15h à 17h
Bibliothèque de Rouez
Un spectacle musical poétique proposé par la Maison de la Musique, rendant hommage aux plus belles musiques des films de Miyazaki, à destination de tous les publics. .
Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire
Les Flut?Animées? A musical journey into the world of Miyazaki
