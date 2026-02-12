Les Flûtes Vagabondes Petit Théâtre Marmande
Les Flûtes Vagabondes Petit Théâtre Marmande samedi 14 mars 2026.
Les Flûtes Vagabondes
Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Les Flûtes Vagabondes, par les élèves de Casteljaloux, Marmande et Tonneins.
Les Flûtes Vagabondes, par les élèves de Casteljaloux, Marmande et Tonneins. .
Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Flûtes Vagabondes
La Croisée des Contrebasses invites you to discover their double bass quartet. Esther Brayer, Hervé Lafon, Ami Seta and Florentin Castellini offer a rich and varied repertoire, which will enable you to discover the many facets of this instrument.
L’événement Les Flûtes Vagabondes Marmande a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Val de Garonne