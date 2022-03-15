Les Flyings Carré Saint-Médard-en-Jalles

Les Flyings Carré Saint-Médard-en-Jalles mardi 15 mars 2022.

Les Flyings Mardi 15 mars 2022, 20h30 Carré Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-03-15T20:30:00 – 2022-03-15T21:40:00

Fin : 2022-03-15T20:30:00 – 2022-03-15T21:40:00

Cirque

durée : 1h10

Création

Voler, s’arroser, glisser

Une barge, un ponton, une jetée ? Comment qualifier ce bout de terre pas très ferme sur lequel débarque une petite troupe égarée ? Serrés les uns aux autres, debout au bord du vide, ils hésitent : face à l’impasse, leur route semble sans issue. Sauf si l’on sait voler. Comme Icare avant lui, l’un plus téméraire, s’élance. La voie est ouverte, les autres suivent : peur, enthousiasme, découragement les traversent. Et dans l’euphorie de la réussite, les voltiges aériennes virent au jeu. Mélissa Von Vépy dessine une métaphore de notre condition humaine, soumise à de constantes oscillations. Ces cinq trapézistes volants, rampants, glissants se cramponnent, lâchent, chutent et recommencent. Optimistes et joyeux.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Melissa Von Vépy / Compagnie Happés