Les Folies Berruyères Le 1912 Bourges

Les Folies Berruyères Le 1912

40 Rue Moyenne Bourges Cher

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-08

2025-11-07

Pour la première fois, le bar Le 1912 de la Villa Monin accueille les Folies Berruyères le temps de deux soirées musicales exceptionnelles.

Vendredi, place au duo Fisto & Luciol pour une ambiance live pleine d’énergie, avant de retrouver samedi le DJ ZWK pour un set électro envoûtant. Un cadre élégant, des artistes de talent et une atmosphère festive tout est réuni pour vivre un moment musical unique à Bourges ! .

40 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 45 41 06 08

English :

For the first time, the Villa Monin bar Le 1912 welcomes the Folies Berruyères for two exceptional musical evenings.

German :

Zum ersten Mal empfängt die Bar Le 1912 in der Villa Monin die Folies Berruyères für zwei außergewöhnliche Musikabende.

Italiano :

Per la prima volta, il bar Le 1912 di Villa Monin ospita le Folies Berruyères per due eccezionali serate musicali.

Espanol :

Por primera vez, el bar Le 1912 de la Villa Monin acoge a las Folies Berruyères en dos veladas musicales excepcionales.

