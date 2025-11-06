Les Folies Berruyères Le Birdland Bourges
Les Folies Berruyères Le Birdland
4 Avenue Jean Jaurès Bourges Cher
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-08
2025-11-06
Le Birdland fait vibrer les Folies Berruyères au son du blues et du rock !
Du blues au rock, en passant par les reprises pop, la programmation promet de belles émotions musicales. Trois concerts à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique live !
Découvrez dès maintenant leur programmation ci-dessous. .
4 Avenue Jean Jaurès Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 36 24 09 44 birdland.bourges18@gmail.com
