Les Folies Berruyères Le Birdland

4 Avenue Jean Jaurès Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06

Le Birdland fait vibrer les Folies Berruyères au son du blues et du rock !

Du blues au rock, en passant par les reprises pop, la programmation promet de belles émotions musicales. Trois concerts à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique live !

Découvrez dès maintenant leur programmation ci-dessous. .

4 Avenue Jean Jaurès Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 36 24 09 44 birdland.bourges18@gmail.com

English :

Birdland brings blues and rock to the Folies Berruyères!

German :

Das Birdland bringt die Folies Berruyères mit Blues und Rock in Schwingung!

Italiano :

I Birdland si esibiranno alle Folies Berruyères a suon di blues e rock!

Espanol :

Birdland hará vibrar el Folies Berruyères al son del blues y el rock

L’événement Les Folies Berruyères Le Birdland Bourges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT BOURGES