Les Folies Berruyères Le P’tit Bourges Bourges

Les Folies Berruyères Le P’tit Bourges

23 Rue de Séraucourt Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06

Le P’tit Bourges vous invite à trois soirées festives à l’occasion des Folies Berruyères !

Trois ambiances différentes pour trois nuits de musique, de danse et de bonne humeur.

Découvrez sans attendre le programme de ce week-end placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de faire la fête ! .

23 Rue de Séraucourt Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 08 40

English :

Le P?tit Bourges invites you to three festive evenings during the Folies Berruyères!

German :

Le P?tit Bourges lädt Sie zu drei festlichen Abenden anlässlich der Folies Berruyères ein!

Italiano :

Le P?tit Bourges vi invita a tre serate di festa per celebrare le Folies Berruyères!

Espanol :

Le P?tit Bourges le invita a tres veladas festivas para celebrar las Folies Berruyères

