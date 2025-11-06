Les Folies Berruyères Le P’tit Bourges Bourges
Les Folies Berruyères Le P’tit Bourges
23 Rue de Séraucourt Bourges Cher
Tarif : – –
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-08
2025-11-06
Le P’tit Bourges vous invite à trois soirées festives à l’occasion des Folies Berruyères !
Trois ambiances différentes pour trois nuits de musique, de danse et de bonne humeur.
Découvrez sans attendre le programme de ce week-end placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de faire la fête ! .
23 Rue de Séraucourt Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 08 40
English :
Le P?tit Bourges invites you to three festive evenings during the Folies Berruyères!
German :
Le P?tit Bourges lädt Sie zu drei festlichen Abenden anlässlich der Folies Berruyères ein!
Italiano :
Le P?tit Bourges vi invita a tre serate di festa per celebrare le Folies Berruyères!
Espanol :
Le P?tit Bourges le invita a tres veladas festivas para celebrar las Folies Berruyères
