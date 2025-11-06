Les Folies Berruyères Manja Bourges

Les Folies Berruyères Manja

8 Rue de la Poissonnerie Bourges

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 02:00:00

2025-11-06

Berryfornia fait vibrer les Folies Berruyères au Manja !

Une ambiance festive et des sets signés Ivanof, Avrel Lavigne et Delph the Elf, pour un cocktail musical mêlant énergie, créativité et convivialité. Une belle occasion de partager un moment unique entre amis au cœur de Bourges ! .

8 Rue de la Poissonnerie Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 22 01 31

Berryfornia rocks the Folies Berruyères at Manja!

Berryfornia rockt die Folies Berruyères im Manja!

Berryfornia fa il botto alle Folies Berruyères al Manja!

¡Berryfornia triunfa en las Folies Berruyères de Manja!

