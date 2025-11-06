Les Folies Berruyères O2G Bourges

Les Folies Berruyères O2G

75 Rue Gambon Bourges Cher

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-09

2025-11-06

Quatre soirées, quatre ambiances vivez un rendez-vous électrisant à l’O2G pour les Folies Berruyères !

Du jeudi au dimanche, L’O2G vous invite à vivre quatre soirées placées sous le signe de la musique et de la convivialité une Noche Latina pour débuter la fête, suivie d’une soirée Afro Vibes, d’un Bal des Folies aux rythmes des années 80-90-2000, et d’une Techno Closing pour conclure le week-end en beauté.

Une programmation éclectique vous attend ! .

English :

Four evenings, four atmospheres: experience an electrifying rendezvous at the O2G for the Folies Berruyères!

German :

Vier Abende, vier Stimmungen: Erleben Sie ein elektrisierendes Rendezvous im O2G bei den Folies Berruyères!

Italiano :

Quattro serate, quattro atmosfere: un appuntamento elettrizzante all’O2G per le Folies Berruyères!

Espanol :

Cuatro noches, cuatro ambientes: ¡una cita electrizante en el O2G con las Folies Berruyères!

