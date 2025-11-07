Les Folies Berruyères Rooftop L’Incontournable Bourges

Les Folies Berruyères Rooftop L’Incontournable

2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 21:30:00

fin : 2025-11-08 03:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Deux nuits électrisantes au rythme des Folies Berruyères !

L’Incontournable accueille un week-end placé sous le signe du clubbing avec les Folies Berruyères. Vendredi, la talentueuse DJ Neyra, venue tout droit d’Amsterdam, enflammera le dancefloor avec une sélection house et tech house jusqu’au bout de la nuit. Samedi, place à une nuit 100 % techno menée par Gladjee, figure montante de la scène milanaise, pour un set puissant mêlant hardgroove et hardtrance. .

2 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 33 04 19

English :

Two electrifying nights at the Folies Berruyères!

German :

Zwei elektrisierende Nächte im Rhythmus der Folies Berruyères!

Italiano :

Due notti elettrizzanti alle Folies Berruyères!

Espanol :

¡Dos noches electrizantes en el Folies Berruyères!

