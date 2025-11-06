Les Folies Berruyères Undhair’ Ground

8 Boulevard Georges Clemenceau Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06

L’Undhair’Ground passe en mode Folies Berruyères !

L’Undhair’Ground s’anime pour trois soirées placées sous le signe de la fête et de la musique électronique. Entre Tech House, Trance et UK Dubstep, la programmation promet une ambiance électrisante et des moments de pur plaisir pour tous les amateurs de son électro ! .

8 Boulevard Georges Clemenceau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 91 87 27

English :

The Undhair?Ground goes Folies Berruyères!

German :

Der Undhair?Ground geht in den Modus Folies Berruyères über!

Italiano :

L’Undhair’s Ground va alle Folies Berruyères!

Espanol :

¡El Undhair?Ground va Folies Berruyères!

L’événement Les Folies Berruyères Undhair’ Ground Bourges a été mis à jour le 2025-10-31 par OT BOURGES