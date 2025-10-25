LES FOLIES DE CLAIRON Lieu-dit Monde Aurignac

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 00:00:00

2025-10-25

Voici les portes ouvertes de la Bullerie de Clairon qui a vu le jour à Moundo

Claire va vous rafraîchir le gosier avec ses délicieux softs dans divers festivals et structures de la région.

Créatrice de pétillants sans alcool à base de plantes et fleuriste de saison, venez découvrir la fermentation sous toutes ses formes.

Visites du jardin et des ateliers.

Dégustation de fermentations naturelles sans alcool.

Repas fermenté sur réservation,

Buvette sur place,

Spectacle tout public, DJ set et pleins d’autres surprises !

Tout public, bienvenue aux familles ! 10 .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

English :

Here are the open doors of the Bullerie de Clairon which was born in Moundo

German :

Hier ist der Tag der offenen Tür der Bullerie de Clairon , die in Moundo entstanden ist

Italiano :

Ecco le porte aperte della Bullerie de Clairon a Moundo

Espanol :

Estas son las puertas abiertas de la Bullerie de Clairon en Moundo

