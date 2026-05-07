Les Folies de l’épiXerie L’EpXerie Xamontarupt

Xamontarupt

Les Folies de l’épiXerie

L’EpXerie 10 le village Xamontarupt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les folies de l’épiXerie propose une journée conviviale et estivale.

Au programme

-Atelier poterie création de bijoux puis création d’étiquettes de jardin l’apès-midi

-Apéritif musical Vente de boissons apéritives locales ainsi que de planches froides ou chaudes également issues de producteurs locaux en fin d’après-midi et début de soirée.

Vide-grenier nocturne à partir de 18h.Tout public

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L’EpXerie 10 le village Xamontarupt 88460 Vosges Grand Est +33 6 31 01 71 92

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English :

Les folies de l’épiXerie offers a convivial, summery day out.

Program:

-Pottery workshop: creation of jewelry and garden labels in the afternoon

-Apéritif musical: Sale of local aperitifs and hot and cold platters from local producers in the late afternoon and early evening.

Evening garage sale from 6pm.

L’événement Les Folies de l’épiXerie Xamontarupt a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES