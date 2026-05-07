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Les Folies de l’épiXerie L’EpXerie Xamontarupt

Les Folies de l’épiXerie L’EpXerie Xamontarupt

Les Folies de l’épiXerie L’EpXerie Xamontarupt samedi 18 juillet 2026.

Lieu : L'EpXerie

Adresse : 10 le village

Ville : 88460 Xamontarupt

Département : Vosges

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Xamontarupt

Les Folies de l’épiXerie

L’EpXerie 10 le village Xamontarupt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Les folies de l’épiXerie propose une journée conviviale et estivale.
Au programme
-Atelier poterie création de bijoux puis création d’étiquettes de jardin l’apès-midi
-Apéritif musical Vente de boissons apéritives locales ainsi que de planches froides ou chaudes également issues de producteurs locaux en fin d’après-midi et début de soirée.
Vide-grenier nocturne à partir de 18h.Tout public
0  .

L’EpXerie 10 le village Xamontarupt 88460 Vosges Grand Est +33 6 31 01 71 92 

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English :

Les folies de l’épiXerie offers a convivial, summery day out.
Program:
-Pottery workshop: creation of jewelry and garden labels in the afternoon
-Apéritif musical: Sale of local aperitifs and hot and cold platters from local producers in the late afternoon and early evening.
Evening garage sale from 6pm.

L’événement Les Folies de l’épiXerie Xamontarupt a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES