Les Folies de Troyes – Troyes, 6 juin 2025 07:00, Troyes.

Aube

Les Folies de Troyes Diverses rues du centre-ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Le week-end coïncide avec l’événement Troyes V-Twins DAYS ambiance bikers Harley-Davidson, concerts, artisans locaux, spectacles… un week-end explosif à ne pas manquer !



Au programme



Vendredi 6 juin

– Grand déballage des commerçants de Vitrines de Troyes dans les rues du centre-ville toute la journée

– Cascades « Boule de la mort » par Infernal Varanne à 14h et 16h au centre-ville

– Concert de All in one Voltage Tribute AC/DC Les Spams à l’Espace Argence (sur réservation auprès de la Maison du Boulanger)

– Scène des Halles à partir de 18H: concerts d’un groupe local, Luna Fuzz, Backin roads



Samedi 7 juin

– Grand déballage des commerçants de Vitrines de Troyes dans les rues du centre-ville toute la journée

– Structures gonflables et maquillage pour les enfants de 13h à 18h (payant)

– Cascades « Boule de la mort » par Infernal Varanne à 14h et 16h au centre-ville

– Concert de Kortini Little Bob La Jarry à l’Espace Argence (sur réservation auprès de la Maison du Boulanger)

– Scène des Halles à partir de 18h00 concerts de Baz aux Trial/guitare, Groupe Eclypse, Groupe Alkaline



Dimanche 8 juin

– Grand déballage des commerçants de Vitrines de Troyes dans les rues du centre-ville toute la journée

– Départ à 10h pour un run des Lacs

– Cascades « Boule de la mort » par Infernal Varanne à 12h30 et 16h30 au centre-ville

– Vide-dressing de « I love your Clothes » de 10h à 17h sous la verrière des Halles



Le déroulé du week-end sera mis à jour et agrémenté sur les réseaux sociaux des Vitrines de Troyes La Champagne et Troyes V-Twins Days. .

Diverses rues du centre-ville

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 78 81 32 05 asso@lesvitrinesdetroyes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Folies de Troyes Troyes a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne