Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les folies du vin #3 GAMA Valence

Les folies du vin #3 GAMA Valence jeudi 20 novembre 2025.

Les folies du vin #3

GAMA 1 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 00:00:00

Date(s) :
2025-11-20

On se retrouve chez GAMA pour une soirée aux couleurs rouges et blanches.
  .

GAMA 1 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 99 14 07  lesfoliesduvin@gmail.com

English :

We meet at GAMA for an evening of reds and whites.

German :

Wir treffen uns bei GAMA zu einem Abend in den Farben Rot und Weiß.

Italiano :

Unitevi a noi di GAMA per una serata all’insegna dei rossi e dei bianchi.

Espanol :

Únase a nosotros en GAMA para una velada de tintos y blancos.

L’événement Les folies du vin #3 Valence a été mis à jour le 2025-11-04 par Valence Romans Tourisme