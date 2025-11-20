Les folies du vin #3 GAMA Valence
Les folies du vin #3 GAMA Valence jeudi 20 novembre 2025.
Les folies du vin #3
GAMA 1 place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 00:00:00
Date(s) :
2025-11-20
On se retrouve chez GAMA pour une soirée aux couleurs rouges et blanches.
.
GAMA 1 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 99 14 07 lesfoliesduvin@gmail.com
English :
We meet at GAMA for an evening of reds and whites.
German :
Wir treffen uns bei GAMA zu einem Abend in den Farben Rot und Weiß.
Italiano :
Unitevi a noi di GAMA per una serata all’insegna dei rossi e dei bianchi.
Espanol :
Únase a nosotros en GAMA para una velada de tintos y blancos.
L’événement Les folies du vin #3 Valence a été mis à jour le 2025-11-04 par Valence Romans Tourisme