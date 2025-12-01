Les Folies du Vin #4 Dancing Le Broadway Portes-lès-Valence

Les Folies du Vin #4

Portes-lès-Valence

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18 19:30:00

2025-12-18

Je vous embarque pour une soirée Bulles & Paillettes au Broadway à Portes-lès-Valence.

Dancing Le Broadway Avenue Salvador Allende Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com

English :

I’m taking you on a Bulles & Paillettes evening at Le Broadway in Portes-lès-Valence.

