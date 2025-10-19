Les Folies Gruss – 42ème création Chapiteau les Folies Gruss Paris
Les Folies Gruss – 42ème création Chapiteau les Folies Gruss Paris dimanche 19 octobre 2025.
Les Folies Gruss – 42ème création Chapiteau les Folies Gruss Paris 19 octobre 2025 – 29 mars 2026 de 20 € à 79 €
découvrez la 52e création des Folies Gruss, un grand spectacle équestre, aérien et saltimbanque, unique en Europe !
« Une immersion dans la création d’un spectacle de la Compagnie Alexis Gruss, ça vous
tente ? »
Vous avez aimé la 51e création ? Un nouveau chapitre s’ouvre sous le chapiteau, la
Compagnie Alexis Gruss revient à Paris avec un tout nouveau spectacle !
Explorant encore davantage l’univers de la comédie musicale avec des musiques 100%
originales, les artistes de la Famille Gruss rendent un hommage émouvant à Alexis Gruss, fondateur de la compagnie et maître écuyer de renom, disparu en 2024.
Réunis autour de Stephan Gruss, directeur artistique, les artistes réfléchissent à la
nouvelle création… Mais au fait, comment ça se crée, un spectacle Gruss ?
Tous les artistes se lancent dans une aventure musicale, où chacun incarne un
personnage clé, en chantant et dansant, faisant de chaque moment une scène vivante et
unique. Acrobates, musiciens, écuyers, équilibristes, jongleurs, chanteurs et acteurs, tout
ça dans un seul et même spectacle !
Cette nouvelle création met bien-sûr à l’honneur la magnifique cavalerie de 50 chevaux à
travers des tableaux exceptionnels et des couleurs musicales variées valorisant chaque
race et leur histoire. Tout le répertoire saltimbanque sera également honoré par les
membres de la famille dans une scénographie totalement renouvelée !
Un spectacle inédit où le répertoire de la Compagnie révèle toute sa puissance, sa beauté
et sa singularité, on découvre enfin l’envers du décor et on nous livre les secrets de la création !
Vivez l’expérience des Folies Gruss, en trois temps forts :
Le pré-show : déjeuner ou dîner avant le spectacle et profitez d’interventions artistiques
et musicales ! En journée déjeuner : 12h30 / soirée dîner à 19h00
Le spectacle : découvrez la 52e création des Folies Gruss, un grand spectacle équestre,
aérien et saltimbanque, unique en Europe !
Durée 1h30 – En journée à 15h / en soirée à 21h00
L’after-show : une photo, un autographe, un échange ? Prolongez cette expérience
conviviale avec les artistes ! À partir de 22h30
DIRECTION ARTISTIQUE : STEPHAN GRUSS
CHANTEUSE : MARGOT SORIAT
COMPOSITIONS MUSICALES : SYLVAIN ROLLAND – MASSIMO MURGIA – JULIEN
TEISSIER – CYRIL MORET – MARGOT SORIAT
CO MISE EN SCÈNE : GRÉGORY ANTOINE ET STEPHAN GRUSS
CRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE : GRÉGORY ANTOINE
COSTUMES : SYLVAIN RIGAULT
LES ARTISTES : GIPSY GRUSS – STEPHAN GRUSS – FIRMIN GRUSS – MAUD
FLOREES – CHARLES GRUSS – ALEXANDRE GRUSS – JEANNE GRUSS – SVETLANA
GRUSS – OLIVIA GRUSS – CÉLESTINE GRUSS – GLORIA FLOREES – VENECIA
FLOREES – PAULINE SHINY
LES MUSICIENS : SYLVAIN ROLLAND – JULIEN TEISSIER – NICOLAS SAUSSEAU –
PASCAL BALZANO – CYRIL MORET – MASSIMO MURGIA – CHRISTOPHE GONNET –
IVAN KABOK
Site internet : [https://www.folies-gruss.com/les-folies-gruss-a-paris/](https://www.folies-gruss.com/les-folies-gruss-a-paris/)
Facebook : [https://www.facebook.com/lesfoliesgruss](https://www.facebook.com/lesfoliesgruss)
Instagram : [https://www.instagram.com/stories/lesfoliesgruss/](https://www.instagram.com/stories/lesfoliesgruss/)
Billetterie : [https://folies-gruss-billetterie.tickandlive.com/evenement/paris-2025-2026](https://folies-gruss-billetterie.tickandlive.com/evenement/paris-2025-2026)
TARIFS :
Platine : 79€
Or : 65 €
Argent : 55€
Seconde Face : 45 €
Seconde Côté : 35 €
Troisième face : 25 €
Troisième côté : 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-19T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00
1
https://folies-gruss-billetterie.tickandlive.com/evenement/paris-2025-2026
Chapiteau les Folies Gruss carrefour des cascades Quartier d’Auteuil Paris 75016 Paris