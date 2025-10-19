Les Folies Gruss – 42ème création Chapiteau les Folies Gruss Paris

découvrez la 52e création des Folies Gruss, un grand spectacle équestre, aérien et saltimbanque, unique en Europe !

« Une immersion dans la création d’un spectacle de la Compagnie Alexis Gruss, ça vous

tente ? »

Vous avez aimé la 51e création ? Un nouveau chapitre s’ouvre sous le chapiteau, la

Compagnie Alexis Gruss revient à Paris avec un tout nouveau spectacle !

Explorant encore davantage l’univers de la comédie musicale avec des musiques 100%

originales, les artistes de la Famille Gruss rendent un hommage émouvant à Alexis Gruss, fondateur de la compagnie et maître écuyer de renom, disparu en 2024.

Réunis autour de Stephan Gruss, directeur artistique, les artistes réfléchissent à la

nouvelle création… Mais au fait, comment ça se crée, un spectacle Gruss ?

Tous les artistes se lancent dans une aventure musicale, où chacun incarne un

personnage clé, en chantant et dansant, faisant de chaque moment une scène vivante et

unique. Acrobates, musiciens, écuyers, équilibristes, jongleurs, chanteurs et acteurs, tout

ça dans un seul et même spectacle !

Cette nouvelle création met bien-sûr à l’honneur la magnifique cavalerie de 50 chevaux à

travers des tableaux exceptionnels et des couleurs musicales variées valorisant chaque

race et leur histoire. Tout le répertoire saltimbanque sera également honoré par les

membres de la famille dans une scénographie totalement renouvelée !

Un spectacle inédit où le répertoire de la Compagnie révèle toute sa puissance, sa beauté

et sa singularité, on découvre enfin l’envers du décor et on nous livre les secrets de la création !

Vivez l’expérience des Folies Gruss, en trois temps forts :

Le pré-show : déjeuner ou dîner avant le spectacle et profitez d’interventions artistiques

et musicales ! En journée déjeuner : 12h30 / soirée dîner à 19h00

Le spectacle : découvrez la 52e création des Folies Gruss, un grand spectacle équestre,

aérien et saltimbanque, unique en Europe !

Durée 1h30 – En journée à 15h / en soirée à 21h00

L’after-show : une photo, un autographe, un échange ? Prolongez cette expérience

conviviale avec les artistes ! À partir de 22h30

DIRECTION ARTISTIQUE : STEPHAN GRUSS

CHANTEUSE : MARGOT SORIAT

COMPOSITIONS MUSICALES : SYLVAIN ROLLAND – MASSIMO MURGIA – JULIEN

TEISSIER – CYRIL MORET – MARGOT SORIAT

CO MISE EN SCÈNE : GRÉGORY ANTOINE ET STEPHAN GRUSS

CRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE : GRÉGORY ANTOINE

COSTUMES : SYLVAIN RIGAULT

LES ARTISTES : GIPSY GRUSS – STEPHAN GRUSS – FIRMIN GRUSS – MAUD

FLOREES – CHARLES GRUSS – ALEXANDRE GRUSS – JEANNE GRUSS – SVETLANA

GRUSS – OLIVIA GRUSS – CÉLESTINE GRUSS – GLORIA FLOREES – VENECIA

FLOREES – PAULINE SHINY

LES MUSICIENS : SYLVAIN ROLLAND – JULIEN TEISSIER – NICOLAS SAUSSEAU –

PASCAL BALZANO – CYRIL MORET – MASSIMO MURGIA – CHRISTOPHE GONNET –

IVAN KABOK

Site internet : [https://www.folies-gruss.com/les-folies-gruss-a-paris/](https://www.folies-gruss.com/les-folies-gruss-a-paris/)

Facebook : [https://www.facebook.com/lesfoliesgruss](https://www.facebook.com/lesfoliesgruss)

Instagram : [https://www.instagram.com/stories/lesfoliesgruss/](https://www.instagram.com/stories/lesfoliesgruss/)

Billetterie : [https://folies-gruss-billetterie.tickandlive.com/evenement/paris-2025-2026](https://folies-gruss-billetterie.tickandlive.com/evenement/paris-2025-2026)

TARIFS :

Platine : 79€

Or : 65 €

Argent : 55€

Seconde Face : 45 €

Seconde Côté : 35 €

Troisième face : 25 €

Troisième côté : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00

Chapiteau les Folies Gruss carrefour des cascades Quartier d’Auteuil Paris 75016 Paris