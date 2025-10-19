Les Folies Gruss – 52ème création

Les Folies Gruss – 52ème création dimanche 19 octobre 2025.

Explorant encore davantage l’univers de la comédie musicale

avec des musiques 100% originales, les artistes de la Famille Gruss rendent un hommage émouvant à

Alexis Gruss, fondateur de la compagnie et maître écuyer de renom, disparu en

2024.

Réunis autour de Stephan Gruss, directeur artistique, les artistes

réfléchissent à la

nouvelle création… Mais au fait, comment ça se crée, un spectacle Gruss ?

Tous les artistes se lancent dans une aventure musicale, où chacun incarne un

personnage clé, en chantant et dansant, faisant de chaque moment une scène

vivante et unique. Acrobates, musiciens, écuyers, équilibristes, jongleurs, chanteurs et

acteurs, tout ça dans un seul et même spectacle !

Cette nouvelle création met bien-sûr à l’honneur la

magnifique cavalerie de 50 chevaux à travers des tableaux exceptionnels et des couleurs musicales variées valorisant

chaque race et leur histoire. Tout le répertoire saltimbanque sera également honoré

par les membres de la famille dans une scénographie totalement renouvelée !

Un spectacle inédit où le répertoire de la Compagnie révèle

toute sa puissance, sa beauté et sa singularité, on découvre enfin l’envers du décor et on nous livre les

secrets de la création ! Vivez l’expérience des Folies Gruss, en trois temps forts :

Le pré-show : déjeuner ou dîner avant le

spectacle et profitez d’interventions artistiques et musicales ! En journée déjeuner : 12h30 / soirée dîner à 19h00



Le spectacle : découvrez la 52e création des Folies Gruss, un grand

spectacle équestre, aérien et saltimbanque, unique en Europe !

Durée 1h30 – En journée à 15h / en soirée à 21h00

L’after-show : une photo, un autographe, un

échange ? Prolongez cette expérience

conviviale avec les artistes ! À partir de 22h30

DIRECTION ARTISTIQUE : STEPHAN GRUSS

CHANTEUSE : MARGOT SORIAT

COMPOSITIONS MUSICALES : SYLVAIN ROLLAND – MASSIMO MURGIA – JULIEN

TEISSIER – CYRIL MORET – MARGOT SORIAT

CO MISE EN SCÈNE : GRÉGORY ANTOINE ET STEPHAN GRUSS

CRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE : GRÉGORY ANTOINE

COSTUMES : SYLVAIN RIGAULT

LES ARTISTES : GIPSY GRUSS – STEPHAN GRUSS – FIRMIN GRUSS –

MAUD

FLOREES – CHARLES GRUSS – ALEXANDRE GRUSS – JEANNE GRUSS – SVETLANA

GRUSS – OLIVIA GRUSS – CÉLESTINE GRUSS – GLORIA FLOREES – VENECIA

FLOREES – PAULINE SHINY

LES MUSICIENS : SYLVAIN ROLLAND – JULIEN TEISSIER – NICOLAS SAUSSEAU –

PASCAL BALZANO – CYRIL MORET – MASSIMO MURGIA – CHRISTOPHE GONNET –

IVAN KABOK

Vous avez aimé la 51e création ? Un nouveau chapitre s’ouvre sous le chapiteau, la Compagnie Alexis Gruss revient à Paris avec un tout nouveau spectacle !

Du dimanche 19 octobre 2025 au dimanche 29 mars 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

payant

TARIFS :

Platine : 79€

Or : 65 €

Argent : 55€

Seconde Face : 45 €

Seconde Côté : 35 €

Troisième face : 25 €

Troisième côté : 20 €

Réservation sur le site :

https://folies-gruss-billetterie.tickandlive.com/evenement/paris-2025-2026

Réserver votre table : https://bookings.zenchef.com/results?rid=362601&pid=1001

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T19:30:00+02:00

Date(s) : +33145017126 billetterie@alexis-gruss.com https://www.facebook.com/lesfoliesgruss https://www.facebook.com/lesfoliesgruss