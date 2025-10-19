Les Folies Gruss – 52ème création
Les Folies Gruss – 52ème création dimanche 19 octobre 2025.
Explorant encore davantage l’univers de la comédie musicale
avec des musiques 100% originales, les artistes de la Famille Gruss rendent un hommage émouvant à
Alexis Gruss, fondateur de la compagnie et maître écuyer de renom, disparu en
2024.
Réunis autour de Stephan Gruss, directeur artistique, les artistes
réfléchissent à la
nouvelle création… Mais au fait, comment ça se crée, un spectacle Gruss ?
Tous les artistes se lancent dans une aventure musicale, où chacun incarne un
personnage clé, en chantant et dansant, faisant de chaque moment une scène
vivante et unique. Acrobates, musiciens, écuyers, équilibristes, jongleurs, chanteurs et
acteurs, tout ça dans un seul et même spectacle !
Cette nouvelle création met bien-sûr à l’honneur la
magnifique cavalerie de 50 chevaux à travers des tableaux exceptionnels et des couleurs musicales variées valorisant
chaque race et leur histoire. Tout le répertoire saltimbanque sera également honoré
par les membres de la famille dans une scénographie totalement renouvelée !
Un spectacle inédit où le répertoire de la Compagnie révèle
toute sa puissance, sa beauté et sa singularité, on découvre enfin l’envers du décor et on nous livre les
secrets de la création ! Vivez l’expérience des Folies Gruss, en trois temps forts :
Le pré-show : déjeuner ou dîner avant le
spectacle et profitez d’interventions artistiques et musicales ! En journée déjeuner : 12h30 / soirée dîner à 19h00
Le spectacle : découvrez la 52e création des Folies Gruss, un grand
spectacle équestre, aérien et saltimbanque, unique en Europe !
Durée 1h30 – En journée à 15h / en soirée à 21h00
L’after-show : une photo, un autographe, un
échange ? Prolongez cette expérience
conviviale avec les artistes ! À partir de 22h30
DIRECTION ARTISTIQUE : STEPHAN GRUSS
CHANTEUSE : MARGOT SORIAT
COMPOSITIONS MUSICALES : SYLVAIN ROLLAND – MASSIMO MURGIA – JULIEN
TEISSIER – CYRIL MORET – MARGOT SORIAT
CO MISE EN SCÈNE : GRÉGORY ANTOINE ET STEPHAN GRUSS
CRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE : GRÉGORY ANTOINE
COSTUMES : SYLVAIN RIGAULT
LES ARTISTES : GIPSY GRUSS – STEPHAN GRUSS – FIRMIN GRUSS –
MAUD
FLOREES – CHARLES GRUSS – ALEXANDRE GRUSS – JEANNE GRUSS – SVETLANA
GRUSS – OLIVIA GRUSS – CÉLESTINE GRUSS – GLORIA FLOREES – VENECIA
FLOREES – PAULINE SHINY
LES MUSICIENS : SYLVAIN ROLLAND – JULIEN TEISSIER – NICOLAS SAUSSEAU –
PASCAL BALZANO – CYRIL MORET – MASSIMO MURGIA – CHRISTOPHE GONNET –
IVAN KABOK
Vous avez aimé la 51e création ? Un nouveau chapitre s’ouvre sous le chapiteau, la Compagnie Alexis Gruss revient à Paris avec un tout nouveau spectacle !
Du dimanche 19 octobre 2025 au dimanche 29 mars 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 22h30
mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
payant
TARIFS :
Platine : 79€
Or : 65 €
Argent : 55€
Seconde Face : 45 €
Seconde Côté : 35 €
Troisième face : 25 €
Troisième côté : 20 €
Réservation sur le site :
https://folies-gruss-billetterie.tickandlive.com/evenement/paris-2025-2026
Réserver votre table : https://bookings.zenchef.com/results?rid=362601&pid=1001
Tout public.
+33145017126 billetterie@alexis-gruss.com