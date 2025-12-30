LES FOLIES GRUSS A PARIS – LES FOLIES GRUSS COMPAGNIE ALEXIS GRUSS Paris

LES FOLIES GRUSS A PARIS – LES FOLIES GRUSS Début : 2026-03-27 à 21:00. Tarif : – euros.

LES FOLIES GRUSS 2025 – 2026«Une immersion dans la création d’un spectacle de la Compagnie Alexis Gruss, ça voustente ?»Une immersion dans la création d’un spectacle de la Compagnie Alexis Gruss, ça voustente ?Vous avez aimé la 50e création ? Un nouveau chapitre s’ouvre sous le chapiteau, laCompagnie Alexis Gruss revient à Paris avec un tout nouveau spectacle ! Explorantencore davantage l’univers de la comédie musicale avec des musiques 100%originales, les artistes de la Famille Gruss rendent un hommage émouvant à AlexisGruss, fondateur de la compagnie et maître écuyer de renom, disparu en 2024.Réunis autour de Stephan Gruss, directeur artistique, les artistes réfléchissent à lanouvelle création… Mais au fait, comment ça se crée, un spectacle Gruss ?Tous les artistes se lancent dans une aventure théâtrale, où chacun incarne unpersonnage clé, en chantant et dansant, faisant de chaque moment une scène vivante etunique. Acrobates, musiciens, écuyers, équilibristes, jongleurs, chanteurs et acteurs, toutça dans un seul et même spectacle !Cette nouvelle création met bien-sûr à l’honneur la magnifique cavalerie de 50 chevaux àtravers des tableaux exceptionnels et des couleurs musicales variées valorisant chaquerace et leur histoire. Tout le répertoire saltimbanque sera également honoré par lesmembres de la famille dans une scénographie totalement renouvelée !Un spectacle inédit où le répertoire de la Compagnie révèle toute sa puissance, sa beautéet sa singularité, on découvre enfin l’envers du décor et on nous livre les secrets de lacréation !Vivez l’expérience des Folies Gruss, en trois temps forts :> Le pré-show : déjeunez ou dîner avant le spectacle et profitez d’interventions artistiqueset musicales ! > Le spectacle : découvrez la 51e création des Folies Gruss, un grand spectacle équestre,aérien et saltimbanque, unique en Europe !L’aftershow : une photo, un autographe, un échange ? Prolongez cette expérienceconviviale avec les artistes !DIRECTION ARTISTIQUE : STEPHAN GRUSSCHANTEUSE : MARGOT SORIATCOMPOSITIONS MUSICALES : SYLVAIN ROLLAND – MASSIMO MURGIA – JULIENTEISSIER – CYRIL MORET – MARGOT SORIATCO MISE EN SCÈNE : GRÉGORY ANTOINE ET STEPHAN GRUSSCRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE : GRÉGORY ANTOINECOSTUMES : SYLVAIN RIGAULTLES ARTISTES : GIPSY GRUSS – STEPHAN GRUSS – FIRMIN GRUSS – MAUDFLOREES – CHARLES GRUSS – ALEXANDRE GRUSS – JEANNE GRUSS – SVETLANAGRUSS – OLIVIA GRUSS – CÉLESTINE GRUSS – GLORIA FLOREES – VENECIAFLOREES – PAULINE SHINYLES MUSICIENS : SYLVAIN ROLLAND – JULIEN TEISSIER – NICOLAS SAUSSEAU -PASCAL BALZANO – CYRIL MORET – MASSIMO MURGIA – CHRISTOPHE GONNET -IVAN KABOKHORAIRES – * VENDREDI & SAMEDI > EN SOIRÉE Pré-Show et restauration : 19h00 Show : 21h00 (durée 1h30) After show : 23h00 * SAMEDI & DIMANCHE > AU DÉJEUNER Pré-Show et restauration : 12h30 Show : 15h00 (durée 1h30) * Tous les jours durant les vacances scolaires. INFORMATIONS PRATIQUES -Durée du spectacle : 1h30Respects des consignes sanitaires Placement numéroté, accompagné par nos hôtesses dans la catégorie choisie.

COMPAGNIE ALEXIS GRUSS Pte Passy/Carrefour des Cascades 75016 Paris 75