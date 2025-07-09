LES FOLIES GRUSS Béziers

1487 Route de Narbonne Béziers Hérault

Tarif : 16.1 – 16.1 – 29.4 EUR

Début : 2025-07-09

fin : 2025-08-24

2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01

Célébrez les 5 ans des Folies Gruss à Béziers avec un spectacle unique, mêlant art, musique et chant pour un voyage à travers l’histoire de la ville. Un moment inoubliable !

Pour célébrer les 5 ans de collaboration entre la Ville de Béziers et les « Folies Gruss », la Compagnie Alexis Gruss offre un spectacle dédié à l’histoire de la ville. À travers des tableaux exceptionnels, mêlant artistes, musiciens et chanteurs, le public est invité à voyager dans le temps. Un moment unique à vivre en famille ou entre amis, pour une soirée inoubliable et riche en émotions.

– Pré-show à 19H avec restauration et musique live

– Show à 21h30 avec un spectacle d’environ 1h30

– After-show à 23h durant lequel vous pourrez profitez d’un moment privilégié avec les membres de la famille Gruss

Réservation en ligne ou billetterie sur place. .

1487 Route de Narbonne Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Celebrate 5 years of the Folies Gruss in Béziers with a unique show, combining art, music and song for a journey through the city?s history. An unforgettable experience!

German :

Feiern Sie das fünfjährige Bestehen der Folies Gruss in Béziers mit einer einzigartigen Show, in der Kunst, Musik und Gesang zu einer Reise durch die Geschichte der Stadt verschmelzen. Ein unvergesslicher Moment!

Italiano :

Festeggiate i 5 anni delle Folies Gruss a Béziers con uno spettacolo unico, che unisce arte, musica e canzoni per un viaggio nella storia della città. Un’esperienza indimenticabile!

Espanol :

Celebre los 5 años del Folies Gruss en Béziers con un espectáculo único, que combina arte, música y canciones para un viaje por la historia de la ciudad. Una experiencia inolvidable

