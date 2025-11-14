Les Folies Gruss x Enfants du Mékong

Une soirée magique pour l’éducation

Le 14 novembre 2025, la famille des célèbres Folies Gruss, la famille

Lefèvre, gagnante de « La France a un incroyable talent » et le groupe

de danse vietnamienne Tieng To Dong offrent un spectacle unique pour

Enfants du Mékong.

100 % de la billetterie sera reversée pour les actions d’Enfants du Mékong en Asie du Sud-Est !

Une soirée magnifique pour l’éducation des enfants d’Asie !

Le vendredi 14 novembre 2025

de 21h00 à 23h30

payant Tout public.

+33147910084 https://www.facebook.com/Enfants.du.Mekong/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Enfants.du.Mekong/?locale=fr_FR