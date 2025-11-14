Les Folies Gruss x Enfants du Mékong
Les Folies Gruss x Enfants du Mékong vendredi 14 novembre 2025.
Une soirée magique pour l’éducation
Le 14 novembre 2025, la famille des célèbres Folies Gruss, la famille
Lefèvre, gagnante de « La France a un incroyable talent » et le groupe
de danse vietnamienne Tieng To Dong offrent un spectacle unique pour
Enfants du Mékong.
100 % de la billetterie sera reversée pour les actions d’Enfants du Mékong en Asie du Sud-Est !
Une soirée magnifique pour l’éducation des enfants d’Asie !
Le vendredi 14 novembre 2025
de 21h00 à 23h30
payant Tout public.
