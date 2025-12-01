Les Folies Parisiennes Salle Jean Gabin Royan

Les Folies Parisiennes

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Petit voyage dans les lieux insolites et cosmopolites de la vie Parisienne dans la plus pure tradition du cabaret à la française, chic, mutin et glamour.

.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 41 30 cfaroyan@laposte.net

English :

We take you on a journey through the unusual and cosmopolitan places of Parisian life, in the purest tradition of French cabaret, chic, mischievous and glamorous.

German :

Eine kleine Reise zu den ungewöhnlichen und kosmopolitischen Orten des Pariser Lebens in der reinsten Tradition des französischen Kabaretts, schick, mutig und glamourös.

Italiano :

Un viaggio attraverso i luoghi insoliti e cosmopoliti della vita parigina nella più pura tradizione del cabaret francese, chic, malizioso e glamour.

Espanol :

Un viaje por los lugares insólitos y cosmopolitas de la vida parisina en la más pura tradición del cabaret francés, chic, travieso y glamuroso.

L’événement Les Folies Parisiennes Royan a été mis à jour le 2025-10-16 par Mairie de Royan