Les Folies printanières Saint-Pardoux-la-Croisille
Les Folies printanières Saint-Pardoux-la-Croisille samedi 16 mai 2026.
Saint-Pardoux-la-Croisille
Les Folies printanières
Le Bourg Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Vide grenier Marché floral, artisanal et de producteur locaux Animations enfants et adultes Repas le midi 18 € adultes/10 € enfants Apéro concert à 18 h avec le groupe Gulapia restauration sur place – .
Le Bourg Saint-Pardoux-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 97 23 80
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English : Les Folies printanières
L’événement Les Folies printanières Saint-Pardoux-la-Croisille a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze