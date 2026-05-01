Saint-Pardoux-la-Croisille

Les Folies printanières

Le Bourg Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Vide grenier Marché floral, artisanal et de producteur locaux Animations enfants et adultes Repas le midi 18 € adultes/10 € enfants Apéro concert à 18 h avec le groupe Gulapia restauration sur place – .

Le Bourg Saint-Pardoux-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 97 23 80

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English : Les Folies printanières

L’événement Les Folies printanières Saint-Pardoux-la-Croisille a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze