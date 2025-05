Les Folivettes 2025 – Square du Lait de Mai Nantes, 24 mai 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 15:00 – 23:59

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Etudiant, Adulte, Tout public – Age maximum : 99

Journée festive au Square du Lait de Mai organisée par le Comité des Fêtes des Olivettes (CFO).Au programme samedi 24/5 de 15h à minuit : spectacles et ateliers familles, concerts et DJ ! Buvette et restauration sur place.Au programme dimanche 25/5 de 9h à 18h : tournoi de foot mixte, pique-nique partagé et projection du documentaire Nantes au singulier

Square du Lait de Mai Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.fetedulaitdemai.com/