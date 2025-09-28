Les Folles Bergères La Couvertoirade

Fête de la brebis parrainée par Causses & Cévennes UNESCO et par le Parc des Grands Causses pour célébrer son trentième anniversaire.

Quelle meilleure occasion que les Folles Bergères, la fête de la brebis à La Couvertoirade, pour mettre en lumière l’agropastoralisme et son empreinte sur le paysage des causses ? Les landes rases qui entourent le village templier ont été façonnées par la tradition de l’élevage ovin. Et les templiers ont contribué, au Moyen Âge, à l’organisation du paysage agropastoral. En compagnie des brebis, tondeuses naturelles, découvrez l’importance du pâturage extensif pour le bien-être animal et la biodiversité.

Au programme, de nombreuses animations vous attendent des plus petits aux plus grands :

09h30 Défilé de brebis au départ du village jusqu’au Moulin de Rédounel

10h Visite du moulin de Rédounel avec les Amis de La Couvertoirade

10h30 Visite du Gaec des Traversiers (SUR INSCRIPTION) Échanges autour de L’agroécologie et sa déclinaison locale par Arielle Vidal, enseignante-chercheuse à l’école d’ingénieurs de Purpan et membre du Comité scientifique du Parc. Visite de l’exploitation et échanges avec les exploitants.

12h Repas du berger (SUR INSCRIPTION à partir du 1er septembre 2025 auprès de la Mairie de La Couvertoirade.

Réservation par téléphone 05 65 58 55 59)

13h30 à 16h Démonstration de chiens de troupeau et de tonte

13h30 à 16h30 Escape game à la recherche du trésor des Causses et Cévennes proposé par l’entente UNESCO Causses & Cévennes > Toutes les 30 min.

15h Spectacle théâtral Tant qu’il y aura des brebis par la Cie La Dernière Baleine, au pied des remparts. Cette fantaisie documentaire donne à entendre la parole d’une communauté d’artisans, celle des tondeurs et tondeuses de moutons. Communauté soudée et accueillante, petite et importante, porteuse de récits et d’un modèle de vie paysanne qui est une vivante alternative au système agricole dominant.

Toute la journée Jeux en bois, stands & animations. .

Rue Droite La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59

English :

Fête de la brebis sponsored by Causses & Cévennes UNESCO and the Parc des Grands Causses to celebrate its thirtieth anniversary.

German :

Fest des Schafes unter der Schirmherrschaft von Causses & Cevennes UNESCO und des Parc des Grands Causses zur Feier seines dreißigjährigen Bestehens.

Italiano :

Festa della pecora promossa da Causses & Cévennes UNESCO e dal Parc des Grands Causses per celebrare il suo trentesimo anniversario.

Espanol :

Fiesta de la oveja patrocinada por Causses & Cévennes UNESCO y el Parc des Grands Causses para celebrar su trigésimo aniversario.

